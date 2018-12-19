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الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم



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يعود الاخصائيون الاجتماعيون الى العمل المنتظم اليوم بعد ان قرروا وقف اجراءاتهم النقابية. 


واتفق وزيرا المالية والعمل والرفاه الاجتماعي مع رئيس نقابة الاخصائيين الاجتماعيين خلال اجتماع عقد مساء امس على خطة لتعزيز الحماية في مكاتب الرفاه الاجتماعي.




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