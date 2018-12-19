استمرار, مشروع, نربي, للقيم, تحت, اشراف, جمعية, نساء, من, أجل, المجتمع,

يستمر منتدى المرأة المسلمة في تنظيم دورات مع طبقة العاشر في المدرسة الشاملة ضمن مشروع نربي للقيم ، حيث قام يوم أمس الثلاثاء 2018-12-18 بالتركيز على قيمة جديدة بعنوان "الصحبة الصالحة"افتتح اللقاء بفعالية قصيرة للخروج عن الروتين استنتج من خلالها الطلاب موضوع لقاء اليوم باسلوب شيق..تلا ذلك عرض للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على أهمية اختيار الصحبة الصالحة وتخلل ذلك ادارة حوار مع الطلاب عن تأثير اقران السوء على الفرد وبعض مظاهر هذا التأثير وما هي الحلول المطروحة لمعالجة المشكلة وكان لعنصر القصة دور مهم في عرض الموضوعفي الحصة الثانية للقاء تم عرض مواقف مستقاة من الحياة اليومية بواسطة بطاقات وأبدى الطلاب رأيهم في هذه المواقف وكيف يمكن التعامل مع هذه المواقف في حال تعرضهم لها في حياتهم اليومية.اللقاء كان ممتعا خاصة ان المتطوعات استخدمن وسائل تدريسية غير تقليدية لطرح الموضوعوأبدين شكرهن الجزيل للمدرسة وإدارتها ومعلميها على إتاحة الفرصة للجمعية لصنع شيء من التغيير للأحسن في مفاهيم وسلوك طلابنا.