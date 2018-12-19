وقف, استيراد, متبادل, بين, إسرائيل, والسلطة, الفلسطينية,

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ويفيد مراسلنا أن الوزير اريئيل اتخذ هذه الخطوة بعد ان قررت السلطة الفلسطينية وقف استيراد الخرفان من إسرائيل.وذكرت "شركة الاخبار" ان الأجهزة الأمنية تعارض وقف الاستيراد الإسرائيلي من الفلسطينيين.

أوعز وزير الزراعة أوري أريئيل إلى الجهات المعنية مساء امس بوقف استيراد الفواكه والخضروات من مناطق السلطة الفلسطينية.

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