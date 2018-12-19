راندا, البحيري, تتألق, في, جلسة, تصوير, بألوان, الكريسماس,

خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد الميلاد مع المصور روث جوناثان.

راندا نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «دعوها تثلج الكريسماس الإمارات، كل عام وأنتم بخير».الفنانة الشابة ظهرت بلوك مختلف ومميز، حيث عكست جو عيد الميلاد من خلال ابتسامتها وماكياجها الساطع، وارتدت قفازات وملابس شتوية توضح استمتاعها بالثلوج الصناعية التي تظهر في الصورة.جمهور راندا البحيري أبدى إعجابه الشديد بطلتها في الصور، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، وهنأها بمناسبة أعياد الميلاد.راندا البحيري حققت في الأيام الماضية نجاحا كبيرا من خلال دورها في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، وخاصة مشهد موتها، الذي شاركت به مع الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وقالت راندا إن المخرج ظن أنها قد غرقت بالفعل، وأنها سببت الفزع للحضور.المسلسل يشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.