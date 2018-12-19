تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |  2018-12-19 10:38:49 ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض |  2018-12-19 10:33:47 هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص |  2018-12-19 10:13:29 لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" |  2018-12-19 10:12:40 علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان |  2018-12-19 10:08:59 ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو |  2018-12-19 10:02:02 صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها |  2018-12-19 09:44:06 استقالة رئيس وزراء بلجيكا |  2018-12-19 09:17:59 الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم |  2018-12-19 09:13:31 استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع |  2018-12-19 08:40:10 وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية |  2018-12-19 08:33:05 ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية على طريقته الخاصة في فيديو أثار إعجاب عشاق النادي في المنطقة العربية.



وبموسيقى عربية، بدأ الفيديو بوصف ملعب أنفيلد على أنه "معقلنا"، وكل لاعب مؤثر في الفريق بدءا من "المنقذ" أليسون بيكر، وفيرجيل "العملاق" وهندرسون "القائد"، ومدرب الفريق يورغن كلوب الذي وصفه بـ "العقل المدبر"، ومحمد صلاح "المبدع"، وروبرتسون "القلب الشجاع"، وفيرمينيو "القناص"


وانتهى الفيديو بلقطة لصلاح من الخلف، مع اقتباس بيت للشاعر أحمد شوقي الذي قال فيه:"إِنَّ الَّذي مَلَأَ اللُغاتِ مَحاسِنًا..جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضادِ"، لكن النادي فضل تحريف الكلمة الأخيرة إلى "الصاد"، في إشارة إلى أول حرف في "صلاح". واختتم النادي بشعاره الدائم " لن تسيروا وحدكم أبدا".


ويحتفل العالم بيوم اللغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام تخليدا للقرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.




كلمات متعلقة

ليفربول, يحتفي, باللغة, العربية, على, طريقته, ويتغزل, في, صلاح,

تابعونــا

تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو 2018-12-19 | 11:30:02

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...

ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو 2018-12-19 | 10:08:59

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا...

العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2018-12-18 | 22:30:21

بلغ العين الإماراتي، نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز في نصف النهائي على نظيره...

مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو 2018-12-18 | 19:22:55

علق البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على إمكانية تعاقد إدارة الفريق الملكي مع...

كلوب يوجه رسالة دعم لمورينيو كلوب يوجه رسالة دعم لمورينيو 2018-12-18 | 17:46:05

ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته...

100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية 2018-12-18 | 15:00:07

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو ريال مدريد، في...

رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد 2018-12-18 | 12:32:55

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير...

راموس يحط من شأن رونالدو .. مجددا راموس يحط من شأن رونالدو .. مجددا 2018-12-18 | 10:43:45

قال قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس إن غياب النجم البرتغالي كريستيانو...

مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن مستقبل مورينيو مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن مستقبل مورينيو 2018-12-18 | 08:48:05

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي،...

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة وفد nba كرة السلة الامريكية السفارة الامريكية يزور مدينة رهط مباراة تمرين مع طلاب عرب يهود صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة الطعام لم يعجبه اعتقال شاب اضرام النار حرق مطعم شوارما حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين اعتقال مشتبهين مخدرات ضبط الواد شارع حيفا الشرطة مدينةشعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققفيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة الجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان مسيرة حاشدة ذكرى يوم الارض ال 41 قرية سخنين عرابة مشاركة واسعة الالاف هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا مصرع شاب تصادم حافلة ركاب ديمونا يوحام حادث طرق مروع النقب موسى عواد عمراني ابو القرينات عشيرة من
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com