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الطقس - منخفض جوي مصحوب بامطار



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توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارد ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وخلال ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الفجر لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.


وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.


وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق معظمها في الجنوب، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا


وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة




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