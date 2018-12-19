مصرع, الشاب, حذيفة, حريري, (21, عاما), من, جلجولية, متأثرا, بجراحه, اثر, اصابته, باطلاق, نار, في, محطة, وقود, بمجيدو,

توفي صباح اليوم في المستشفى الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من سكان جلجولية , متأثرا بجراحه التي تعرض لها اثر حادث اطلاق النار ليلة امس في محطة الوقود على مفرق مجيدو .

وكان الشاب اصيب باصابات حرجة نقل على اثرها الى المستشفى وفجر اليوم اضطر الاطباء اعلان وفاته متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انقاذ حياته .كما أصيب 5 شبان آخرين وصفت حالة أربعة منهم بخطيرة وآخر بطفيفة . وتم نقلهم الى مستشفى هاعيمك في العفولة لتلقي العلاج الطبي.وذكرت الشرطة في بيان أصدرته ان الضالعين في اطلاق النار هم من سكان وادي عارة .وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الاربعاء : تلقت الشرطة بلاغ من مشفى هعيميك، عن وفاة احد المصابين البالغ من العمر 21 عام من سكان مدينة أم الفحم متأثراً بإصاباته البالغة إثر إطلاق النار، ليلة أمس، في محطة الوقود "دور ألون" قرب مفترق مجيدو.