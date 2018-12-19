مصرع, الشاب, حذيفة, حريري, (21, عاما), من, جلجولية, متأثرا, بجراحه, اثر, اصابته, باطلاق, نار, في, محطة, وقود, بمجيدو,

كلمات متعلقةمصرع, الشاب, حذيفة, حريري, (21, عاما), من, جلجولية, متأثرا, بجراحه, اثر, اصابته, باطلاق, نار, في, محطة, وقود, بمجيدو,
أوعز وزير الزراعة أوري أريئيل إلى الجهات المعنية مساء امس بوقف استيراد الفواكه...
توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث...
أسفر حادث اطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة 6 اشخاص بينهم 5 بجراح وصفت...
"أنا هنا لست لتقديم المساعدة لبلدية شفاعمرو فقط انما لانني ملتزم بتبني مواقف...
توفي مساء اليوم الثلاثاء الشاب نايف توفيق حبشي(23عاماً) من اكسال بظروف تراجيدية في...
اصيب شاب بجراح وصفت بالطفيفة اثر حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة طمرة بالقرب من الشارع...
توفي عصر اليوم الثلاثاء الفتى خميس سليلة 17 عاماً من سكان مدينة يافا أثر تعرضه...
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح...
أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا...
أقيمت في العاصمة التونسية اليوم ندوة خاصة على القدس بحضور ومشاركة شخصيات تونسية...