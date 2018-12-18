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الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالمعايير المتفق عليها دوليًا لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وبينها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، لمندوبي 8 دول أوروبية بالأمم المتحدة، بينها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والسويد، وهولندا.

وقال مندوب هولندا كارل أوستريم، إن الاتحاد الأوروبي على قناعة مطلقة بأن تحقيق حل الدولتين ينبغي أن يقوم على أساس حدود 1967 مع القدس عاصمة للدولتين.وأردف قائلًا: أي خطة سلام لا تعترف بهذه المعايير المتفق عليها دوليًا ستخاطر بالإدانة وسيكون مصيرها الفشل.
وتعهد بمواصلة الاتحاد الأوروبي العمل على تحقيق هذا الهدف مع الطرفين ومع شركائه الإقليميين والدوليين، مشددًا على وجود حاجة ملحة لاستعادة الأفق السياسي.وتابع: هذه هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق والواقعية لإنهاء النزاع وتحقيق سلام عادل ودائم".
الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل




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