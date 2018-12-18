العين, الاماراتي, يقهر, ريفر, بليت, ويبلغ, نهائي, مونديال, الأندية,

بلغ العين الإماراتي، نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز في نصف النهائي على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاءت بداية المباراة، سريعة ومثيرة، بهدف أول للفريق الإماراتي، من ركلة ركنية، حولها السويدي ماركوس بيرج إلى داخل الشباك بنجاح في الدقيقة الثالثة.وسدد خافيير بينولا، كرة قوية في الشباك الخارجية لحارس العين، خالد عيسى في الدقيقة 11، قبل أن يدرك الفريق الأرجنتيني، التعادل سريعًا عن طريق رافائيل سانتوس بوري.وازداد إيقاع المباراة، بعدما نجح رافائيل بوري في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 16، بعد تمريرة مميزة من زميله جونزالو ماتينيز، وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس العين، ليضعها داخل الشباك.واعتمد ريفر بليت على الهجمات من العمق، واستغل بطء قلبي دفاع العين، ليشكل الخطورة على الحارس خالد عيسى، في أكثر من مناسبة.والتزم العين، الحذر بعد البداية النشيطة والقوية، مع محاولة تنظيم هجمات مرتدة، لكنها افتقدت الكثافة العددية والسرعة.وسدد المصري حسين الشحات، نجم العين، كرة قوية في الدقيقة 25، تألق الحارس فرانكو أرماني في التصدي لها.وألغى حكم المباراة، هدفاً سجله حسين الشحات، في الوقت بدل الضائع، بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريفر بليت بنتيجة 2-1.ونفذ البرازيلي كايو، لاعب العين، وعده قبل المباراة، وسجل لفريقه، الهدف الثاني بمجهود فردي ومراوغة رائعة في الدقيقة 51، ليدرك العين التعادل، وتعود المباراة إلى نقطة الصفر.وخطف الحارس خالد عيسى، الأضواء في الدقيقتين 58 و59، عندما تصدى لفرصتين متتاليتين لريفر بليت، لينقذ مرماه من هدفين مؤكدين.وتسبب المدافع محمد أحمد، في احتساب ركلة جزاء على فريقه العين، وسددها جونزالو ماتينيز، لاعب ريفر بليت في العارضة في الدقيقة 68، ليظل التعادل قائمًا بين الفريقين.وتراجع أداء لاعبي الفريقين بدنيًا بشكل كبير، مع أداء أفضل وتركيز كبير على المستوى الدفاعي من لاعبي العين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.ولجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي على شوطين، ونجح الفريقان في إنهاء الشوطين بسلام، بفضل تألق الدفاع وحارسي المرمى في التصدي للهجمات المتتالية، مع معاناة واضحة للإرهاق على اللاعبين.واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لحسم المواجهة، ليتصدى خالد عيسى للركلة الأخيرة، ويتأهل العين إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.