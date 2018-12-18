تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 23:09:00 الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل |  2018-12-18 21:33:26 اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو |  2018-12-18 20:25:55 وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو |  2018-12-18 19:09:49 اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا |  2018-12-18 19:07:39 اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بلغ العين الإماراتي، نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز في نصف النهائي على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي. 


جاءت بداية المباراة، سريعة ومثيرة، بهدف أول للفريق الإماراتي، من ركلة ركنية، حولها السويدي ماركوس بيرج إلى داخل الشباك بنجاح في الدقيقة الثالثة.
وسدد خافيير بينولا، كرة قوية في الشباك الخارجية لحارس العين، خالد عيسى في الدقيقة 11، قبل أن يدرك الفريق الأرجنتيني، التعادل سريعًا عن طريق رافائيل سانتوس بوري.

وازداد إيقاع المباراة، بعدما نجح رافائيل بوري في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 16، بعد تمريرة مميزة من زميله جونزالو ماتينيز، وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس العين، ليضعها داخل الشباك.


واعتمد ريفر بليت على الهجمات من العمق، واستغل بطء قلبي دفاع العين، ليشكل الخطورة على الحارس خالد عيسى، في أكثر من مناسبة.
والتزم العين، الحذر بعد البداية النشيطة والقوية، مع محاولة تنظيم هجمات مرتدة، لكنها افتقدت الكثافة العددية والسرعة. 
وسدد المصري حسين الشحات، نجم العين، كرة قوية في الدقيقة 25، تألق الحارس فرانكو أرماني في التصدي لها.


وألغى حكم المباراة، هدفاً سجله حسين الشحات، في الوقت بدل الضائع، بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريفر بليت بنتيجة 2-1. 
ونفذ البرازيلي كايو، لاعب العين، وعده قبل المباراة، وسجل لفريقه، الهدف الثاني بمجهود فردي ومراوغة رائعة في الدقيقة 51، ليدرك العين التعادل، وتعود المباراة إلى نقطة الصفر. 
وخطف الحارس خالد عيسى، الأضواء في الدقيقتين 58 و59، عندما تصدى لفرصتين متتاليتين لريفر بليت، لينقذ مرماه من هدفين مؤكدين.

وتسبب المدافع محمد أحمد، في احتساب ركلة جزاء على فريقه العين، وسددها جونزالو ماتينيز، لاعب ريفر بليت في العارضة في الدقيقة 68، ليظل التعادل قائمًا بين الفريقين. 
وتراجع أداء لاعبي الفريقين بدنيًا بشكل كبير، مع أداء أفضل وتركيز كبير على المستوى الدفاعي من لاعبي العين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.
ولجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي على شوطين، ونجح الفريقان في إنهاء الشوطين بسلام، بفضل تألق الدفاع وحارسي المرمى في التصدي للهجمات المتتالية، مع معاناة واضحة للإرهاق على اللاعبين. 
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لحسم المواجهة، ليتصدى خالد عيسى للركلة الأخيرة، ويتأهل العين إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.




كلمات متعلقة

العين, الاماراتي, يقهر, ريفر, بليت, ويبلغ, نهائي, مونديال, الأندية,

تابعونــا

مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو 2018-12-18 | 19:22:55

علق البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على إمكانية تعاقد إدارة الفريق الملكي مع...

كلوب يوجه رسالة دعم لمورينيو كلوب يوجه رسالة دعم لمورينيو 2018-12-18 | 17:46:05

ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته...

100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية 2018-12-18 | 15:00:07

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو ريال مدريد، في...

رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد 2018-12-18 | 12:32:55

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير...

راموس يحط من شأن رونالدو .. مجددا راموس يحط من شأن رونالدو .. مجددا 2018-12-18 | 10:43:45

قال قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس إن غياب النجم البرتغالي كريستيانو...

مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن مستقبل مورينيو مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن مستقبل مورينيو 2018-12-18 | 08:48:05

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي،...

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع طفل 5 سنوات دهس دهسا في مدينة الشرطة الاسعاف اصابة حادث كرم شريف القصاصي طبيب فريد نعمة بولص شفاعمرو وفاة انتقل الى رحمة الله مدينة الشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح اضاءة مصابيح السيارات خلال ساعات النهار طيلة فصل الشتاء العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثورمصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث طارق مازن غنايم زفاف رئيس بلدية سخنين عرس عربي فلسطيني أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمانفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق اصابة فتى كفر مندا تعرض دهس حادث مستشفى رمبام اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com