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وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو



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"أنا هنا لست لتقديم المساعدة لبلدية شفاعمرو فقط انما لانني ملتزم بتبني مواقف عرسان ياسين، فكره وعمله واتعهد على تقديم كل ما يمكن لمدينة شفاعمرو ويقر 17 مليون شيكل دفعة أولى لاقامة المنطقة الصناعية الحديثة",هذا ما صرح به ايلي كوهين لدى زيارته لدار بلدية شفاعمرو وحلوله ضيفا على رئيس البلدية السيد عرسان ياسين مساء اليوم الثلاثاء، فتحولت الى جلسة عمل جدية طرحت فيها الأفكار التي من شأنها رفع مكانة شفاعمرو الاقتصادية على مستوى قطري.


وخلال استقباله للوزير اسهب السيد عرسان ياسين في شرحه عن أحوال مدينة شفاعمرو الاقتصادية التي لا تليق بمدينة تاريخية عريقة جمعت وما زالت في نسيجها الاجتماعي مختلف الطوائف والأديان بما في ذلك اليهودية أيضا. واكد في كلمته على ضرورة التعاون معه شخصيا على رفع شأن المدينة اقتصادية بما يتلائم والرغبة في التعايش العربي اليهودي بسلام وطمأنينة فطالب الوزير ان يساهم في ذلك كونه يحمل نفس الأفكار التي يحملها رئيس البلدية في هذا الشأن واكد على ضرورة إقامة مجمع اقتصادي مشترك يخدم جميع التجمعات السكانية اليهودية والعربية في منطقة شفاعمرو وذلك سيساهم في توطيد أواصر علاقات التعايش بين الشعبين. كما أشار الى أهمية استقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية لتقديم المشاريع في شفاعمرو.

وطرح السيد عمر الملك مدير عام البلدية امام الوزير ومرافقيه أفكار ومخططات البلدية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بمشروع إقامة المنطقة الصناعية الحديثة في المدينة والتي تحتاج الى دعم مباشر من الوزير ووزارته التي تلعب دورا هاما في ذلك. 

ورحب السيد جريس حنا القائم باعمال الوزير مشددا على أهمية هذه الزيارة لشفاعمرو في عهد إدارة جديدة ترنو الى رفع مستوى الأهالي الاقتصادي.ثم تحدث نائب الرئيس فرج خنيفس الذي شرح امام الوزير العقبات التي وقفت امام كل المخططات والمشاريع الحيوية الاقتصادية في المدينة وطالب الوزير باتحاذ كافة الإجراءات من اجل ازالتها وتبني مواقف عرسان ياسين وافكاره الاقتصادية.

ثم تحولت الجلسة الى وضع النقاط على الحروف فاشار الوزير ايلي كوهين في كلمته الى اهمية مواقف عرسان ياسين وافكاره ودعا مستشاريه والعاملين معه الى تقديم كافة المساعدات الممكنة الى دفع عملية التطوير الاقتصادي للمدينة. وقال: انا هنا ليس فقط لازور مدينة شفاعمرو وتقديم المساعدة بل لانني ملتزم بفكر عرسان ياسين واتعهد على تقديم كل ما يمكن لدفع عملية التقدم الصناعي والاقتصادي في شفاعمرو وخاصة بناء المنطقة الصناعية التي يرنو اليها رئيس البلدية.

وفي نهاية جلسة العمل اقر وزير الاقتصاد ايلي كوهين دفعة أولى 17 مليون شيكل للشروع في الإجراءات الأولية لاقامة المنطقة الصناعية وقال: في اليومين القريبيين سيكون التعهد المالي على طاولة الرئيس.
وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو




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