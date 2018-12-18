مارسيلو, غاضب, من, إقالة, مورينيو,

علق البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على إمكانية تعاقد إدارة الفريق الملكي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تمت إقالته اليوم الثلاثاء، من تدريب مانشستر يونايتد.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات النجم البرازلي، في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة كاشيما أنتلز، في نصف نهائي مونديال الأندية، حيث أكد خلالها على عزم الملكي لتحقيق البطولة الثالثة على التوالي.وقال مارسيلو: "أنا لا أفكر في الأمور بشكل فردي، يجب أن نكون مترابطين ومتحدين داخل وخارج الملعب. إنها بطولة قصيرة للغاية، ولكنها تمثل لنا الكثير".وأضاف: "عندما وصلت إلى ريال مدريد، فقد ساعدني اللاعبين أصحاب الخبرة، ونحن في هذا العمر نساعد الشباب. يجب أن يلعبوا وهم مرتاحين، وأن يضعوا مصلحة ريال مدريد فوق أي شيء".وعن إقالة مورينيو، قال: "إنه أمر مخزي، لأنه مدرب عظيم. هو الآن خارج النادي، وأنا هنا لأتحدث عن مونديال الأندية، ولست من له الحق للحديث عمن يأتي للملكي، ولكني أقدر ما فعله من أجلي خلال تواجده مع الفريق".وواصل: "جميعنا نعلم مدى جودة إيسكو. هو من أصحاب الجودة العالية. نحن نعطي أهمية لأشياء ليس لها وجود. بعض اللاعبين يلعبون أكثر، وآخرون يلعبون بصورة أقل، والجميع يلعب على فترات".وبخصوص إمكانية توقيع زيدان لتدريب مانشستر يونايتد، أكمل: "لقد أظهر عملا رائعا في ريال مدريد، ويمكنه الذهاب لأي فريق".وبشأن مواجهة أياكس في دوري الأبطال، اختتم: "إنه أمر صعب للغاية، لأننا مطالبون بالأفضل دائما. سيكون أمامنا مباراتين صعبتين".