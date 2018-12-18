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اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



توفي مساء اليوم الثلاثاء الشاب نايف توفيق حبشي(23عاماً) من اكسال  بظروف تراجيدية في رومانيا , حيث يدرس الطب في احدى الجامعات هناك.


وبحسب المعلومات الاولية فأن الشاب يدرس الطب للسنة الخامسة وتوفي بظروف غامضة , الشرطة الرومانية باشرت التحقيق .
اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا




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