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اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة



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اصيب شاب بجراح وصفت بالطفيفة اثر حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة طمرة بالقرب من الشارع الرئيسي , الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .


دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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