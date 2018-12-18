كلوب, يوجه, رسالة, دعم, لمورينيو,

ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته اليوم الثلاثاء، من تدريب مانشستر يونايتد.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" اليوم: "مورينيو شخص تنافسي للغاية وطموح جدا، ويحظى باحترامي".وتابع: "هو شخص ناجح بشكل لا يصدق، يمكنني تخيل الشهور الأخيرة خاصة أنها لم تكن سعيدة بالنسبة له، ومن غير اللطيف أن تكون محل تساؤل كل يوم.. هذه هي الأزمة."وأضاف: "لا يستطيع أحد أن يمحو جميع الأشياء التي فاز بها، وأنا أتمنى شخصيًا أن يكون هذا في عقله بعد رحيله، وليس الأمور التي حدثت في الشهور الأخيرة، فهو مدرب رائع."يذكر أن كلوب كان آخر مدرب فاز على مورينيو، عندما تمكن ليفربول من الانتصار على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، على ملعب أنفيلد.