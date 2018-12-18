الكنيست, تصادق, بالقراءة, الأولى, على, اقتراح, قانون, تبكير, دفع, مخصصات, التأمين, الوطني,

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون قدّمه النائب د. أحمد الطيبي والمحامي اسامه السعدي، قبل ثلاثة أعوام تقريبا، والذي يقضي بتبكير موعد دفع مخصصات التأمين الوطني في حال تزامنها مع الأعياد وتم المصادقة عليه اليوم ليتم تحضيره في لجنة الصحة والرفاه البرلمانية للقراءة والتصويت عليه بالقراءة الأخيرة.

وفقا لاقتراح القانون فان مؤسسة التأمين الوطني تلتزم بإصدار نشرة في مطلع كل عام يتم فيها ادراج مواعيد دفع المخصصات التي سيتم تبكير موعد دفعها لتزامنها مع الأعياد, على اختلافها: مخصصات النفقة، العجزة، الاولاد، ذوي الاعاقات، العمل وغيرها.في حال تزامن موعد دفع المخصصات مع موعد أحد الأعياد للطوائف الاسلامية والمسيحية والدرزية واليهودية وكافة الاعياد التي ينص عليها القانون, يتم تبكير الموعد لكافة الأديان.وفي كلمته امام الهيئة العامة، قال د. أحمد الطيبي: “نجحنا اليوم بتمرير هذا القانون الهام، خاصة للطبقات الضعيفة ومحدودة الدخل، بالقراءة الأولى، وذلك بعد جلسات عديدة كنا قد قمنا بها، زميلي المحامي اسامه سعدي وأنا، مع الوزارات والمكاتب المسؤولة.القانون ينص على الزام مؤسسة التأمين الوطني بإصدار نشرة في مطلع كل عام يتم فيها ادراج مواعيد دفع المخصصات التي سيتم تبكير موعد دفعها لتزامنها مع الأعياد تبكير موعد دفع مخصصات التأمين الوطني، على اختلافها، قبل الموعد، في حال تزامنها مع الأعياد، وهي الأعياد الخاصة بكافة الطوائف، الاسلامية والمسيحية والدرزية واليهودية وذلك بدلا من ان نضطر للتواصل والضغط قبل كل عيد من اجل ذلك.سنستمر بمتابعة هذا القانون أمام وزارة المالية ووزارة الرفاه الاجتماعي وفي لجنة الرفاه الإجتماعي ليتم سنّه نهائيا في الوقت القريب.هذا القانون يضاف الى سلسة القوانين التي نجحنا، زميلي المحامي اسامة السعدي وأنا، من تمريرها بالقراءات المختلفة في الدورة الحالية، وهي كلها قوانين اجتماعية تخدم المواطن بشكل مباشر”.