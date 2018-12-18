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يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



توفي عصر اليوم الثلاثاء الفتى خميس سليلة 17 عاماً من سكان مدينة يافا أثر تعرضه لحادث دهس من قبل حافلة خلال قيادته دراجه كهربائية .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلته للمستشفى بحالة حرجة توفي على اثرها لاحقا .

دوريات من الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .




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