شاب, من, الناصرة, ينقذ, سائقًا, من, الموت, قرب, بيسان,

أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا وبيسان.لم تعرف أسباب الحريق فيما تم نقل المصاب بحالة خطيرة للمستشفى وإخماد النيران.وعلمنا أن شابًا من الناصرة كان يعمل في ورشة مجاورة لمكان وقوع الحريق، وهو الذي أخرج المصاب من السيارة مخاطرًا بنفسه، لإنقاذ حياته.