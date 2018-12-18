تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |  2018-12-18 12:32:55 رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد |  2018-12-18 11:40:56 اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات |  2018-12-18 11:32:06 تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل |  2018-12-18 11:05:35 النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو |  2018-12-18 11:01:59 فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" |  2018-12-18 10:42:37 اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس |  2018-12-18 10:32:50 منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أظهرت بيانات البنك المركزي في الأردن، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13%، في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.


وقال البنك المركزي إن الأردن حقق دخلاً وصل إلى 4.9 مليارات دولار خلال هذه الفترة.


وعزا البنك زيادة الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد السياح 7.9 في المئة، إلى 4.6 ملايين سائح في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

وكان الأردن قد حقق في 2017 عائداً سياحياً بلغ 4.6 مليارات دولار، ونحو 4.1 مليارات دولار في عام 2016.

وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة الأردنية، فإن هذا الارتفاع قد تحقق بفضل الأداء المميز للقطاع السياحي، وبفضل توالي الارتفاعات في مؤشرات أدائه المسجّلة.


وفي المملكة عشرات المواقع السياحية، أبرزها مدينة البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، والبحر الميت الذي يعد أخفض بقعة على وجه الأرض، فضلاً عن خواصه العلاجية، والمغطس حيث موقع عمادة السيد المسيح.


ويعتمد اقتصاد الأردن، البالغ عدد سكانه نحو 9.5 ملايين نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد كبير، على دخله السياحي، الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.




كلمات متعلقة

ارتفاع, الدخل, السياحي, في, الأردن, إلى, 5, مليارات, دولار,

تابعونــا

فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله 2018-12-18 | 13:54:59

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفل محمد مجدي وهبة على باب مستشفى في...

فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" 2018-12-18 | 11:01:59

طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية معلمة من أصول مسلمة من عملها بسبب اسرائيل...

شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد 2018-12-18 | 08:46:20

هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد...

احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا 2018-12-18 | 08:43:38

أفادت وسائل إعلام بأن موجة مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت أوروبا في...

الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة 2018-12-18 | 08:42:52

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن سوريا تعتبر التصويت...

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار طعن اطلاق نار اصابات قرية كفر ياسيف الشرطة اسعاف مستشفى بعد انتظار دام 10 سنوات نسيم ابو رعد زوجته يرززقان مولودهما البكر محمد ام الفحم حبيب عالم ضحية حادث الطرق حاناتون شارع كفر مندا تشييع جثمان جنازة مهيبة مصرع مثواه الاخير عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد محمد اسعد صالح سليمان المرحوم تشييع جثمانه مثواه الاخير منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة تبرعات شخص مسجد قديم كفر مندا صندوق كاميرات مراقبة قرية دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية صفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح قسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات كفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي هال سيتي خدمات ضم التوقيع التعاقد اللاعب بيرم كيال مفاوضات برايتون ابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com