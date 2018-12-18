ارتفاع, الدخل, السياحي, في, الأردن, إلى, 5, مليارات, دولار,

أظهرت بيانات البنك المركزي في الأردن، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13%، في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

وقال البنك المركزي إن الأردن حقق دخلاً وصل إلى 4.9 مليارات دولار خلال هذه الفترة.وعزا البنك زيادة الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد السياح 7.9 في المئة، إلى 4.6 ملايين سائح في الفترة من يناير إلى نوفمبر.وكان الأردن قد حقق في 2017 عائداً سياحياً بلغ 4.6 مليارات دولار، ونحو 4.1 مليارات دولار في عام 2016.وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة الأردنية، فإن هذا الارتفاع قد تحقق بفضل الأداء المميز للقطاع السياحي، وبفضل توالي الارتفاعات في مؤشرات أدائه المسجّلة.وفي المملكة عشرات المواقع السياحية، أبرزها مدينة البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، والبحر الميت الذي يعد أخفض بقعة على وجه الأرض، فضلاً عن خواصه العلاجية، والمغطس حيث موقع عمادة السيد المسيح.ويعتمد اقتصاد الأردن، البالغ عدد سكانه نحو 9.5 ملايين نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد كبير، على دخله السياحي، الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.