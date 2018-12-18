درة, التونسية, في, جلسة, تصوير, جديدة, بالروب.., صور,

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة غير معتادة.

الفنانة التونسية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي مرتدية روب أبيض، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بسيطة، فيما تزينت بمكياج قوي.درة أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “لا يوجد أحد لديه الحق في أن يحكم عليك لأن لا أحد يعرف ما مررت به، ربما سمعوا قصصًا ، لكنهم لم يشعروا بما تشعر به في قلبك”.وكانت درة، قد كشفت مؤخراعن انضمامها لعمل درامي جديد، يحمل اسم “الحرملك”، الذي من المقرر طرحه في موسم رمضان 2019.وأعلنت الفنانة التونسية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”، عن توقيعها على عقد المشاركة في مسلسل الحرملك، مع كوكبة من نجوم الفن.حيث قالت: “أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم #الحرملك إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق”.وأضافت: “وهو تاريخي شامي كبطلة (حنّة) وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ نجيب... أتمنى ان نتوفق في تقديم عمل فني مهم وممتع للمشاهد العربي”