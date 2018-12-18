100, ألف, يورو, لكل, لاعب, اذا, فاز, الريال, بكأس, العالم, للأندية,

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو ريال مدريد، في حال تمكنوا من التتويج بكأس العالم للأندية 2018 والتي تستضيفها الإمارات لغاية الـ22 من الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن كل لاعب في النادي الملكي سيحصل على 100 ألف يورو، إذا تمكنوا من حصد اللقب.كما كشفت الصحيفة، أن المتوج بكأس العالم للأندية لعام 2018، سيحصل على جائزة قدرها 5 ملايين يورو، فيما سيجني صاحب المركز الثاني 4 ملايين يورو، والثالث على 2.5 مليون يورو.ويخوض ريال مدريد مباراته الأولى في كأس العالم للأندية ضد "كاشيما أنتلرز" الياباني، غدا الأربعاء، في الدور نصف النهائي للبطولة.