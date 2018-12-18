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فيسبوك تكتشف عيباً أثر على 7 مليون مستخدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت شركة فيسبوك ، إنها اكتشفت عيبا ربما أثر على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.



وذكرت الشركة أن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.


وأضافت فيسبوك أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد لمدة 12 يوما في الفترة بين 13 و25 سبتمبر أيلول.




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