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اعتقال 12 شابا من يافة والناصرة وعبلين وجنين بشبهة سرقة سيارات



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اعتقال 12 شابا من يافة والناصرة وعبلين وجنين بشبهة سرقة سيارات




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