فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة

اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة وجنين ويامون ) , بالانتماء لعضابة سرقة سيارات من منطقة الشمال وتحويلها الى منطثة الضفة الغربية .وكانت الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات بلاغات عديدة من عدة مناطق في الشمال حول سرقات سيارات خاصة , وقامت الشرطة بتفعيل عميل سري حتى تم اعتقال المشتبهين ال 12 والذين جرى تمديد اعتقالهم جميعهم حتى يوم 21-12-2108وافادت الشرطة انها اعتقلت 11 مشتبها منهم عندما كانوا يحاولون نقل سيارة سرقت من الشمال الى الاراضي الفلسطينية .واشارت الشرطة الى ان عمليات سرقة السيارات معظمها حصلت في العفولة ويوكنعام , وحيفا , طبعون , مجيدو , كيبوتسات في منطقة المروج .