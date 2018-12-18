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فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة وجنين ويامون )  , بالانتماء لعضابة سرقة سيارات من منطقة الشمال وتحويلها الى منطثة الضفة الغربية .


وكانت الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات بلاغات عديدة من عدة مناطق في الشمال حول سرقات سيارات خاصة , وقامت الشرطة بتفعيل عميل سري حتى تم اعتقال المشتبهين ال 12 والذين جرى تمديد اعتقالهم جميعهم حتى يوم 21-12-2108 

وافادت الشرطة انها اعتقلت 11 مشتبها منهم عندما كانوا يحاولون نقل سيارة سرقت من الشمال الى الاراضي الفلسطينية .


واشارت الشرطة الى ان عمليات سرقة السيارات معظمها حصلت في العفولة ويوكنعام , وحيفا , طبعون , مجيدو , كيبوتسات في منطقة المروج .




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