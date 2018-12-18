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فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفل محمد مجدي وهبة على باب مستشفى في طرابلس.



وفي التفاصيل، ان الطفل الفلسطيني محمد مجدي وهبة الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وهو من مخيم نهر البارد، توفي على باب المستشفى بسبب عدم قدرة عائلته تأمين مبلغ ألفي دولار أميركي لادخاله المستشفى.


وبحسب المعلومات المتداولة ان الطفل محمد كان بحاجة لمبلغ كلفته 25,000 دولار لإجراء عملية جراحية في الدماغ.


وقد قطعت حشود شعبية طريق عام نهر البارد بسبب وفاة الطفل محمد، واحرقوا مكاتب للانروا في مخيم نهر البارد ومدرسة تابعة لها.


والغضب في الشارع قابله ايضاً غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندّد عدد واسع من الناشطين بما حصل.




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