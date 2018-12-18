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متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن متوسط الأجور الشهرية الإجمالية للإجراء في إسرائيل بلغ خلال العام الماضي نحو عشرة الاف ومئة شيكل ما يشكل ارتفاعًا بنسبة ثلاثة فارزة ستة بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه.



وتشير المعطيات إلى أن متوسط هذه الأجور في المجتمع العربي منخفض بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة مقارنة مع المجتمع اليهودي.


ويستشف أيضا من هذه المعطيات أن معدل الأجور الإجمالية للنساء أدني من ذلك للرجال بحيث يصل الى تسعة وستين بالمئة فقط مع أن الفجوة بين مدخولات الرجال والنساء تقلصت خلال العام المنصرم بنسبة أربعة بالمئة مقارنة مع العام الفين وستة عشر.




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