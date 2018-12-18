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مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات



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احتفلت العائلة الفرنسيسكانية الرئيسة والمديرة، الهيئة التدريسية، العاملون والموظفات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة المباركة بعد حضور القداس الإلهي في كنيسة البشارة المارونية الجديدة والذي ترأسه قدس الأب يوسف عيسى الموقّر. 



توجه المحتفلون الى قاعة تشيلّو ملّبين دعوة إدارة المدرسة للإشتراك في البرنامج الميلادي، وتناول عشاء المحبة ، وتكريم المعلمات اللواتي وصلنا سن التقاعد في نهاية العام الدراسي المنصرم. رحبّت مديرة المدرسة بالحضور، وتحدثت عن رسالة الميلاد الدّاعية الى السلام والتسامح والعدالة والمحبة والتي تنبذ  العنف والظلم والكبرياء... وشكرت المربية: مها أبو نوارة مركزّة اللغة العبرية، ريناتا برغوت معلمة اللغة الإنجليزية، فريدة صفدي، هيام خوري، إخلاص بولس، حنان جمالية وسمير ورور أبو اسكندر رجل الصيانه في المدرسة. هؤلاء المعلمات قضيّنَ سنوات في ممارسة رسالة التربية والتعليم بإخلاص وامانه لا يعرفنَ إلا العطاء والتضحية لتربية الأجيال الصامدة وغرس بذور الفضيلة والمعرفة في قلوبهم وعقولهم لينموا مشبعين بالروح الفرنسيسكانية والقيم الصالحة، ويساهموا في بناء مجتمع أفضل. 


وقدمت المديرة لكل معلمة هدية رمزية  وتمّنت  لهنّ كل خير وتوفيق. وشكرت أيضاً السيد سمير ورور لتفانيه في العمل وإخلاصه ووفائه وقدّمت له هدية.


القت أمينة المكتبة السيدة كيتي مسعد كلمة الأستاذ يوسف مسعد وجاء فيها:" قامت معلماتنا بواجبهنَّ خير قيام، وحملنَ أعباء رسالتهن السامية في التربية والتعليم سنوات كثيرة، لم يعرفّنَ للعطاء حدوداً. كنَّ القدوة الصالحة في تحمل المسؤولية وسعة الملعومات ومحبة الطلاب وغرس الفضائل في نفوسهم",  وتمنّى لهنًّ الصحة التامة والعمر المديد ليتابعن مشوار الحياة بخطوات ثابته سالمات معاقبات. وشكر الأخت فيليبا مديرة المدرسة على تكريمها لهذه الكوكبة من المربيات الوفيات ولرجل الصيانه السيد سمير ورور. وقدم الشكر للجنة التي حضرت لهذا الإحتفال الجميل، وقدمت مندوبة لجنة معلمين المدرسة هدية رمزية لكل معلمة ومتقاعد.


تخلل برنامج الإحتفال الترانيم والأناشيد الميلادية والمسابقات ووجبة عشاء. وقدمت فقراته المعلمتان المتألقتان جوانا أبو حاطوم ونداء بطحيش عيد وقد أجادتا في كلماتهما العذبة.


واختتم الإحتفال بتقديم هدية خاصة لرئيسة ومديرة المدرسة عربون محبة وشكر وتقدير ووفاء. 




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