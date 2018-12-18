موظفو, بنك, هبوعليم, في, حيفا, يعايدون, صفوف, البساتين,

بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة وضمن رؤيا بنك هبوعليم في فعاليات التطوع والعطاء، قام موظفو بنك هبوعليم في فرع حيفا بزيارة مدرسة مار يوحنا في المدينة.

وقام الوفد الذي تكون من مدير الفرع زئيف كورتوبيتش وموظفات الفرع منال شقير والحان فار بتوزيع الهدايا على صفوف البساتين وبث جو الفرح والسعادة.هذا وتمنى المدير والموظفات المشاركات عيد ميلاد سعيد وسنة كلها حب ونجاحات للطلاب واهاليهم والجميع، شاكرين ادارة المدرسة على هذا التعاون المشترك.