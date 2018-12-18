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اخر الاخبار
2018-12-18 14:03:31
فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة
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2018-12-18 13:54:59
فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله
|
2018-12-18 13:38:55
متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل
|
2018-12-18 13:15:07
مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات
|
2018-12-18 12:32:55
رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد
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2018-12-18 11:40:56
اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات
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2018-12-18 11:32:06
تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل
|
2018-12-18 11:05:35
النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو
|
2018-12-18 11:01:59
فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل"
|
2018-12-18 10:42:37
اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس
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2018-12-18 10:32:50
منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما)
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2018-12-18 10:27:38
كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف
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2018-12-18 10:15:15
اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين
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2018-12-18 09:41:03
استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد
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2018-12-18 09:11:15
سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال
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الحشرة "الأسرع لسعا" على وجه الأرض! (فيديو)
2018-12-18 12:41:50
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الحشرة "الأسرع لسعا" على وجه الأرض! (فيديو)
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