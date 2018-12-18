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كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استغل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أجازة رأس السنة، وقرر تعويض زوجته، مصممة الأزياء باشاك ديزر عن انشغاله عنها بتصوير مسلسله الجديد «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو.



كيفانج اختار أن يقضي أجازة العام الجديد بعيداً عن ملاحقة المصورين وعدسات الباباراتزي له داخل إسطنبول، حيث قرر اصطحاب زوجته في رحلة رومانسية لمدة 4 أيام إلى إسبانيا.


يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية.


من ناحية أخرى، ينتظر كيفانج تاتليتوج عرض فيلمه الجديد «الأعمال المنظمة 2» للمخرج التركي يلماز اردوغان، وقد عُرض الموسم الأول منه عام 2005، حيث كان فيلم «هيا يا ابني» آخر أفلام كيفانج في دور العرض السينمائي.




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