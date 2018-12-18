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رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير الفني للفريق الأول، حسب بيان صدر الثلاثاء.



وفيما قال البيان إن مورينيو "رحل" دون توضيح ما إذا كان استقال أم أقيل، كشفت مصادر "سكاي نيوز" أن المدرب الشهير "طُرد" من منصبه.


وقال النادي في بيانه: "يعلن مانشستر يونايتد أن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بأثر فوري".


وأضاف: "يود النادي أن يشكر جوزيه على العمل الذي قام به خلال فترته في مانشستر يونايتد ويتمنى له النجاح في المستقبل".


وتابع: "سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، بينما يقوم النادي بعملية شاملة للتعاقد مع مدرب على أساس دائم".


وجاءت إقالة مورينيو بعد تراجع كبير في نتائج "الشياطين الحمر" هذا الموسم، آخره الهزيمة 1-3 أمام ليفربول في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتأتي الإقالة بعد يوم واحد من ذكرى إقالة مورينيو من تدريب تشلسي الإنجليزي، في عام 2015.


ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.




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