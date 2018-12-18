اتهام, 3, شبان, من, كفرمندا, بالقاء, عبوة, ناسفة, على, بيت, محاسب, مجلس, محلي, كفرمندا, على, خلفية, الانتخابات,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق 3 شبان من كفرمندا (شقيقان وقريبهما) بتهمة القاء عبوة ناسفة صناعة يدوية على بيت محاسب المجلس المحلي في بلدة كفرمندا بداية الشهر .

ويتضح وفقا لما جاء في لائحة الاتهام ان المتهمين اقدموا على فعلتهم هذه على خلفية انتخابات السلطة المحلية في القرية .وافيد انه يوم 03/12/1 سافر المتهمون بسيارة وبحوزتهم عبوة ناسفة وحوالي الساعة 23:00 وصلوا قرب بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا , وخرج من السيارة شابين معهما كيس اسود فيها العبوة احدهما اشعلها وتم القاء العبوة المشتعلة على ساحة البيت.وجاء في لائحة الاتهام ان العبوة اصطدمت ببوابة البيت وانفجرت في المكان وسط صوت انفجار هائل , وفر المتهمون من المكان .