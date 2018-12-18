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تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في جريمة قتل زوجته اسمان عوض (28 عاما) والتي كانت حاملا .


وقرتت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به حتى يوم 26.12.2018 , اي لمدة 8 ايام اضافية لاستكمال التحقيق معه .




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