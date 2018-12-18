تمديد, اعتقال, زوج, الشابة, ايمان, عوض, (28, عاما), من, عكا, بشبهة, الضلوع, بقتلها, وهي, حامل,

وقرتت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به حتى يوم 26.12.2018 , اي لمدة 8 ايام اضافية لاستكمال التحقيق معه .

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في جريمة قتل زوجته اسمان عوض (28 عاما) والتي كانت حاملا .

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