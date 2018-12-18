النصراوي, مؤنس, دبور, هداف, الدوري, الاوروبي, والصحف, الرياضية, العالمية, تتحدث, عن, رفع, سعره, ل, 13, مليون, يورو,

تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي الدوري الاوروبي حتى الان برصيد 12 هدفا .

وقد أثار اللاعب دبور بمستواه الكروي , اعجاب اكبر الفرق الاوروبية في العالم بعد ان تألق في المباريات الاخيرة لفريقه في الدوري وبطولة اوروبا وقاد فريقه ريد بول زلتسبورغ النمساوي الى الدور القادم من البطولة .وكانت صحيفة فرنسية وهي احدى أكبر صحف العالم المختصة برياضة كرة القدم نشرت تقريا عن مؤنس دبور وتغنت بانجازته واصفين اياه باللاعب الموهوب , وجاء في التقرير ن "سعر" بطاقة اللاعب في سوق الفرق الاوروبية العالمية ارتفع الى 13 مليون يورو ما يعادل 55.4 مليون شيكل وانه بات جاهزا ليكون ضمن اكبر الفرق الاوروبية .