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النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي الدوري الاوروبي حتى الان برصيد 12 هدفا .



وقد أثار اللاعب دبور بمستواه الكروي , اعجاب اكبر الفرق الاوروبية في العالم بعد ان تألق في المباريات الاخيرة لفريقه في الدوري وبطولة اوروبا وقاد فريقه ريد بول زلتسبورغ النمساوي الى الدور القادم من البطولة .

وكانت صحيفة فرنسية وهي احدى أكبر صحف العالم المختصة برياضة كرة القدم نشرت تقريا عن مؤنس دبور وتغنت بانجازته واصفين اياه باللاعب الموهوب , وجاء في التقرير  ن "سعر" بطاقة اللاعب في سوق الفرق الاوروبية العالمية ارتفع الى 13 مليون يورو ما يعادل 55.4 مليون شيكل وانه بات جاهزا ليكون ضمن اكبر الفرق الاوروبية .




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