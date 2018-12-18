تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 11:40:56 اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات |  2018-12-18 11:32:06 تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل |  2018-12-18 11:05:35 النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو |  2018-12-18 11:01:59 فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" |  2018-12-18 10:42:37 اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس |  2018-12-18 10:32:50 منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) |  2018-12-18 10:27:38 كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف |  2018-12-18 10:15:15 اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين |  2018-12-18 09:41:03 استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد |  2018-12-18 09:11:15 سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال |  2018-12-18 08:53:27 جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم |  2018-12-18 08:52:32 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2018-12-18 08:49:05 تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" |  2018-12-18 08:46:20 شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد |  2018-12-18 08:43:38 احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية معلمة من أصول مسلمة من عملها بسبب اسرائيل .



وذكر موقع "The Intercept" الأمريكي، امس الاثنين، أن "بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها؛ بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل".


وأوضح الموقع أن "الفقرة المضافة تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

ورفعت عماوي، الاثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي، وفق المصدر ذاته.




كلمات متعلقة

فيديو, -, طرد, المعلمة, بهية, عماوي, من, مدرسة, في, تكساس, الأمريكية, بسبب, مقاطعتها, "إسرائيل",

تابعونــا

شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد 2018-12-18 | 08:46:20

هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد...

احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا 2018-12-18 | 08:43:38

أفادت وسائل إعلام بأن موجة مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت أوروبا في...

الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة 2018-12-18 | 08:42:52

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن سوريا تعتبر التصويت...

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا 2018-12-17 | 06:14:34

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، امس الأحد، نظيره السوداني عمر البشير في مطار...

الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر 2018-12-16 | 13:10:01

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل كريسميس ماركت شجرة الميلاد اضاءة استعدادات افتتاح أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر معامل تصنيع اسلحة منطقة بيت لحم الخليل ذخيرة شرطة الجيش اعتقال مشتبهين فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة احتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال محمد هنداوي قضية طوبا زنغرية حظر تفاصيل مقتل 80 عاما جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضيمستشفى الناصرة الانجليزي بشارة بشارات يحارب البكتيريا المكتسبة معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني رضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتوروات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com