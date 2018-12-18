تعقبت السلطات المحلية في زامبيا تمساحا أرعب سكان البلاد الذين اطلقوا عليه اسم "آكل البشر"، وقتلته في نهاية الأمر، لكن البقايا البشرية التي عثر عليها داخله أصابت الجميع بالصدمة.

وذكر موقع "Mwebantu" الإخباري، أن الحادث وقع في مقاطعة لوابولا في شمال البلاد، حيث طالب السكان المحليون ممثلي دائرة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية بالقبض على تمساح، بعد أن افترس فتاة تبلغ من العمر 18 عاما.وأصبحت الفتاة، بريشيوز كاوندا، ضحية للتمساح، في 7 ديسمبر الجاري، وفقا لموقع "Zambia National Broadcasting Corporation"، عندما هاجمها التمساح المفترس أثناء استحمامها في البحيرة، حيث ذهبت إليها مع أصدقائها دون موافقة والديها.وعثر في بطن التمساح، بعد قتله، على ساق الفتاة اليسرى وأجزاء من جسد شخص آخر، يفترض أنها تعود لصياد محلي.