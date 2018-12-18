اكتشاف, جسم, وردي, غامض, يدور, حول, الشمس,

أعلن فريق من علماء الفلك، الاثنين، اكتشافهم لأبعد جسم معروف في النظام الشمسي، وذلك باستخدامهم تلسكوب فوق قمة "مونا كيا" في ولاية هاواي.

الجسم، الذي أطلق عليه اسم "2018 VG18" والملقب بـ Farout أو البعيد، يدور بمدار 120 وحدة فلكية من الشمس. (الوحدة الفلكية الواحدة هي متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس، وهي حوالي 93 مليون ميل).والجسم الذي لا يزال غامضا إلى حد كبير، هو أيضا أبعد بأكثر من 22 مليار ميل مقارنة بثاني أبعد الأجسام المعروفة، وهو كوكب قزم آخر بحجم بلوتو يدعى إريس.وقال عالم الفلك في جامعة هاواي، ديفيد ثولين، في بيان: "كل ما نعرفه في الوقت الحالي عن هذا الجسم هو مسافته القصوى من الشمس، وقطره التقريبي، ولونه. ولأنه بعيد جدا، يدور ببطء شديد، من المحتمل أن يستغرق أكثر من ألف عام للقيام برحلة حول الشمس".وقال ثولن إن الجسم المكتشف حديثا ذو لون وردي، وربما كروي - مثل بلوتو.