مدير, أعمال, هيفا, وهبي, يعترف, بحبه, لها.., شاهدوا, كيف, غازلها!,

إعترف الموسيقي ومدير أعمال الفنانة هيفا وهبي محمد وزيري بحبه لها، حيث غازلها في تغريدة له عبر “تويتر”.

وكتب وزيري: “أحببتك.. فوجدت بعدك ان النساء اشاعة يتداولها الناس”.ولاقت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين ومحبي هيفا الذين تمنوا أن تدوم صداقتهما ويقدّما المزيد من النجاحات.وإنتشرت منذ فترة معلومات عن علاقة حب تجمع وزيري وهيفا، إلا أن الطرفين لم يؤكّدا أو ينفيا هذه المعلومات حتى الآن.