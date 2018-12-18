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اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين



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جاءنا في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" قدمت صباح هذا اليوم، النيابة العامة لواء المركز، للمحكمة لائحة اتهام  وطلب تمديد توقيف ضد المشتبهين بشار سلطانة (23عاما) وشقيقه  عبد الرحيم سلطانه  (30عاما) من الطيرة بتهمة قتل ابن المدينة المرحوم لؤي ابو خيط طعنًا بالسكين يوم 31.10.2018  وذلك على خلفية نزاع بينهم*.   


بفضل تحقيق مكثف ونشاط ميداني من قبل فريق تحقيق في الشرطة تم إنشاء قاعدة أدلة وقرائن ضد المشتبهين بشار سلطانة ، (23 عام من الطيرة) ، وشقيقه  عبد الرحيم سلطانه ، (30 عاماً من الطيرة) بتهمة قتل ابن المدينة المرحوم لؤي ابو خيط.


هذا وكشف التحقيق أنه في 31.10.2018 ، أثناء تجمع لمئات من ابناء المدينة، وصل بشار سلطانة الى المكان وطعن لؤي ابو خيط بواسطة سكين  في صدره بينما كان اخيه عبد الرحيم سلطانة يمسك الضحية في رأسه وسحبه من الخلف. هذا ونجح المرحوم بالهرب لكنه انهار في مكان قريب. في وقت لاحق تم الاقرار عن وفاة الضحية في مشفى مئير في كفار سابا.


الى مكان الجريمة وصلت العديد من قوات الشرطة ، بما فيها طواقم من التشخيص الجنائي ووحدات تكنولوجية ومختبر تشخيص جنائي متنقل تابع للشرطة. هذا وقام بالتحقيق في القضية فريق تحقيق خاص تابع للشرطة بمرافقة النيابة العامة للواء المركز.


 بعد وقوع الجريمة بوقت قصير ، تمكن محققو الشرطة من التعرف على هوية المشتبهين  وتم القاء القبض عليهم واحالتهما للتحقيق في مركز الشرطة. خلال التحقيق في حيثيات الجريمة قامت الشرطة باستخدام أفضل الوسائل المتوفرة لديها بما فيها  مسح  العديد من الكاميرات القريبة من مكان الجريمة حيث تبين  من أشرطة الفيديو كيف كان يخبئ المشتبه بشار في جعبته اداة ما، ليرصد الضحية ويقترب منها ومن ثم يقوم بطعن المرحوم لؤي عدة طعنات بواسطة السكين، بينما شقيقة عبد الرحيم سلطانة يمسك الضحية برأسه ويشده الى الخلف. في وقت لاحق ، ألقى بشار السكين المتهم السكين نحو الضحية. 


كما وكشف التحقيق المكثف أن المشتبه به فر من مكان الحادث في سيارة كانت مركونة في مكان قريب واختبأ في مكان ما.


كما وتبين من تقرير معهد الطب العدلي أن سبب الوفاة هو طعنة في قلب الضحية.


تم القاء القبض على المشتبهين يوم 7.11.2018 وتم تمديد توقيفها من وقت لآخر في محكمة الصلح في بيتاح تكفا حتى يوم الخميس الماضي 13.12.18 ، مع الانتهاء من جمع  الأدلة ضد المشتبهين، تم تقديم تصريح مدع ضدهم واليوم سوف تقوم النيابة العامة لواء المركز بتقديم لائحة اتهام ضدهما مرفقة بطلب تمديد توقيفهما حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدها. 


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