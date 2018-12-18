استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد

تتأثر البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين ، بسلسلة من المنخفضات الجوية التي تعبر وتؤثر على البلاد خلال الأيام العشرة القادمة.

ومن المتوقع بعد إنتهاء منخفض اليوم القصير والمتوسط الفعالية، أن يتشكل منخفض آخر غدا الأربعاء بفعالية أفضل وأكثر شمولية .وتتزامن هذه الأجواء الباردة والماطرة مع بداية مربعانية الشتاء التي تتزامن مع دخول فصل الشتاء فلكيا للموسم يوم السبت المُقبل في تمام الساعة 00:22 دقيقة