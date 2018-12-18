سطو, على, مدرسة, الغدير, الابتدائية, في, سخنين, وسرقة, أموال,

وهذا الحادث الثاني الذي يتم فيه انتهاك حرمة مدارسة ومؤسسة تربوية في سخنين .واستنكرت لجنة الاباء العامة هذا العمل واصفين اياه بالجبان ، وطالبت الشرطة العمل الجاد والفوري للتحقيق بالحادثة والقاء القبض على المجرمين .

اقدم مجهول عند فجر اليوم الثلاثاء بالسطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال خاصة بالمدرسة .

تابعونــا

استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد 2018-12-18 | 09:41:03 تتأثر البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين ، بسلسلة من المنخفضات الجوية التي تعبر...

جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم 2018-12-18 | 08:53:27 أعلنت جامعة بيرزيت ، عن تعطيل الدراسة في حرم الجامعة اليوم الثلاثاء بشكل...

مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت 2018-12-18 | 08:31:52 أعطب مستوطنون فجر اليوم، مركبات للمواطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت. وأفادت...

اصابتان احداها متوسطة باطلاق نار في الطيبة 2018-12-18 | 08:25:33 اصيب شابان باصابات متوسطة وطفيفة جراء تعرضهما لاطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء في...

فيديو - اصابة متوسطة لطفلة 8 سنوات جراء انزلاق شاحنة نفايات على طلاب بطريقهم للمدرسة في جبل المكبر بالقدس 2018-12-18 | 08:17:42 اصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من جبل المكبر في القدس باصابات وصفت بالمتوسطة اثر...

المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم 2018-12-18 | 06:05:18 صادق الكنيست الاسرائيلي، الاثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا...

حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل 2018-12-18 | 05:59:00 اليوم الثلاثاء تبقى الأجواء باردة نسبياً وتسقط أمطار أحياناً، وخاصة في شمال...

رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار 2018-12-17 | 22:53:18 شهدت مدينة رهط مساء اليوم الاثنين شجار عنيف تخلله اطلاق نار كثيف مما ادى الى وقوع...

الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال 2018-12-17 | 22:47:05 عقدت وزارة الداخلية وقسم كبير لإدارة الموارد البشرية ومركزي الإرشاد والتطوير في...