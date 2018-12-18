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سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال



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اقدم مجهول عند فجر اليوم الثلاثاء بالسطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال خاصة بالمدرسة .


وهذا الحادث الثاني الذي يتم فيه انتهاك حرمة مدارسة ومؤسسة تربوية في سخنين .


واستنكرت لجنة الاباء العامة هذا العمل واصفين اياه بالجبان ، وطالبت الشرطة العمل الجاد والفوري للتحقيق بالحادثة والقاء القبض على المجرمين .




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