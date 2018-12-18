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محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو منير .



وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة الصديق

انا لله وانا اليه راجعون




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