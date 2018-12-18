ابنة, هيفاء, وهبي, ترد, على, المشككين, في, نسبها, بالأوراق, الرسمية,

ردت زينب ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على المشككين في هويتها، وكونها نجلة الفنانة، ونشرت صورة من جواز سفرها.

الصورة استعرضت فيها زينب، اسم والديها «نصر فياض، وهيفاء»، بالإضافة لتاريخ ميلادها «24-6-1993»، وهي الصورة التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين فانز النجمة اللبنانية.زينب كانت قد نشرت منذ أسابيع قليلة صوراً من طفولتها، معربة عن فخرها بكونها ابنة والدها «فياض»، وتعمدت التعبير عن شدة حبها لوالدها بعبارات، فسرها البعض بأييدها لموقف والدها بابعادها منذ طفولتها عن والدتها، حيث كتبت: «أنا بنت الفياض معكن حق قلباً وقالباً»، مضيفة في تعليق آخر: «شكراً لأنك تحميني دائماً. شكراً لأنك تبعدني عن الشر وأبعدتني عن الأذى. شكراً لأنك قدوتي».وتابعت: «تعطي بناتي أضعاف الحب اللي ربيتني عليه.. أنا بموت فيك يا قلبي يا بابا»، وعلى صورة أخرى، كتبت: «مش معقول شو بشبه بابا الله يحميه. إذا شفتوه ما رح تصدقوا»، و«لما ينادوني بنت الفياض هيك بتكون ابتسامتي».يُذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998 ، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي “ملكة جمال الجنوب”، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.وقيل أن هيفاء وهبي، أُرغمت على التنازل عن حضانة ابنتها مقابل حصولها على الطلاق، وفقدت بذلك حق رؤيتها والتواصل معها بأي شكل من الأشكال، كما ارتبطت هيفاء بعدها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في عام 2009، وانفصلت عنه في عام 2012.