جامعة, بيرزيت, تعطل, الدوام, اليوم,

أعلنت جامعة بيرزيت ، عن تعطيل الدراسة في حرم الجامعة اليوم الثلاثاء بشكل كامل.

وقالت في بيان مقتضب: "تعلن جامعة بيرزيت عن تعطيل الدراسة ليوم الثلاثاء 18/12/2018، مع عدم تواجد الطلبة في الحرم الجامعي، وعلى جميع العاملين التواجد في أماكن عملهم".وذكرت مصادر محلية ان سبب هذا التعطيل يعود لمشكلة بين الكتلة الاسلامية والشبيبة الطلابية