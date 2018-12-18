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جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم



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 أعلنت جامعة بيرزيت ، عن تعطيل الدراسة في حرم الجامعة اليوم الثلاثاء بشكل كامل.



وقالت في بيان مقتضب: "تعلن جامعة بيرزيت عن تعطيل الدراسة ليوم الثلاثاء 18/12/2018، مع عدم تواجد الطلبة في الحرم الجامعي، وعلى جميع العاملين التواجد في أماكن عملهم".


وذكرت مصادر محلية ان سبب هذا التعطيل يعود لمشكلة بين الكتلة الاسلامية والشبيبة الطلابية




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