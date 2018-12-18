مانشستر, يونايتد, يتخذ, قراره, بشأن, مستقبل, مورينيو,

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، وذلك عقب الخسارة أمام ليفربول، الأحد، بنتيجة 3-1.

وبحسب ما نقل "فوكس سبورتس" عن صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد قرر "الشياطين الحمر"، الإبقاء على مورينو مدربا للفريق، ومنحه فرصة لتحسين وضع النادي خلال الموسم الجاري.وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يواجه ضغوطا كبيرة نظرا لتفاوت مستوى الفريق منذ انطلاق الموسم، مما جعله يحتل حاليا المرتبة السادسة في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.وأرجعت "غارديان" تمسك اليونايتد بمورينيو لسببين، أولهما منحه "الفرصة الأخيرة" لتقديم أفضل ما لديه في المباريات المتبقية، وثانيهما لعدم وجود بديل مناسب له.