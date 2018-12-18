شيخ, الأزهر, يهنىء, بابا, الفاتيكان, بعيد, الميلاد,

وأعرب شيخ الأزهر الشريف، خلال اتصال هاتفي عن خالص أمنياته للبابا و"لكافة الإخوة المسيحيين في العالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، عليه السلام".من جانبه أعرب البابا فرنسيس عن شكره للشيخ أحمد الطيب على تلك "اللفتة الطيبة التي تعبر عن إنسان مخلص يحمل المحبة الصادقة في قلبه"، مؤكدا سعادته بتجدد اللقاء مع شيخ الأزهر في العاصمة الإماراتية أبوظبي قريبا.

هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد الميلاد، وبمناسبة عيد ميلاد البابا الثاني والثمانين.

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