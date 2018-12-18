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احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت وسائل إعلام بأن موجة مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت أوروبا في الأسابيع الأخيرة بلغت فنلندا.



وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن النشطاء من حركة "السترات الصفراء الفنلندية" يحتجون اليوم الاثنين أمام مبنى برلمان البلاد وسط العاصمة هلسنكي، مؤكدا أن نحو 40 شخصا يشاركون في الحملة الآن.


ويوجه المحتجون من منصة أقيمت في الموقع انتقادات إلى حكومة البلاد لسياساتها في مجال الهجرة وكذلك إلى وسائل الإعلام لكيفية تغطيتها للموضوع.


ومن المقرر أن تنتهي المظاهرة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، ويتوقع منظموها أن تكون الحملة سلمية.


وأضافت الوكالة أن حزب "القوم الفنلندي أولا" اليميني انضم أيضا إلى الاحتجاجات، حيث أقام نشطاؤه خيمة عند درجات البرلمان.


وأشارت الوكالة إلى أن حرس البرلمان يتابع المظاهرة، دون تواجد الشرطة في المكان.




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