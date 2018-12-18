مستوطنون, يعطبون, إطارات, سيارات, ويخطون, شعارات, عنصرية, شرق, سلفيت,

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قاموا بكتابة شعارات عنصرية ومعادية ورسم نجمة داود على المركبات وجدران مسجد أبو بكر الصديق في القرية.

أعطب مستوطنون فجر اليوم، مركبات للمواطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت.

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