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اصابتان احداها متوسطة باطلاق نار في الطيبة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شابان باصابات متوسطة وطفيفة جراء تعرضهما لاطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء في مدينة الطيبة.



وتم نقل المصابين الى مركز الزهراوي الطبي في الطيبة ومن هناك الى مستشفى مئير في كفارسابا لاستكمال علاجهما هناك.


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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