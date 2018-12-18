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فيديو - اصابة متوسطة لطفلة 8 سنوات جراء انزلاق شاحنة نفايات على طلاب بطريقهم للمدرسة في جبل المكبر بالقدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من جبل المكبر في القدس باصابات وصفت بالمتوسطة اثر انزلاق شاحنة جمع قمامة على طلاب مدرسة في احد الشوارع بحي جبل المكبر صباح اليوم الثلاثاء .


وافيد انه تم تخليص الطفلة بعد ان علقت وتحويلها الى مستشفى هداسا عين كارم في القدس لاستكمال علاجها هناك.

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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