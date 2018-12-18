المصادقة, على, تعيين, نتنياهو, وزيرا, للجيش, بشكل, دائم,

صادق الكنيست الاسرائيلي، الاثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا للجيش بشكل دائم.

المصادقة تمت بأغلبية 59 مؤيدا مقابل 56 معارضا.وتسلّم نتنياهو حقيبة الجيش "مؤقتا"، بعد استقالة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان، الذي انسحب من الحكومة.ويشغل نتنياهو ايضا حقيبة الخارجية، ومن المقرر أن يعين أحد وزراء حزبه "الليكود" في المنصب لثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة للكنيست.